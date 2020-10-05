الحرم المكي يستقبل أول أفواج المعتمرين

المصدر: (مكة المكرمة - وكالات)

بدأت أولى طلائع المعتمرين بعد منتصف الليلة قبل الماضية، في أداء مناسك العمرة في الحرم المكي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أمس، أن وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، شرعت في استقبال المعتمرين، تنفيذاً لتوجيهات أداء العمرة، والزيارة تدريجياً، وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأشارت الوكالة إلى أن المعتمرين من مواطنين سعوديين ومقيمين على أرض المملكة، توافدوا على مكة المكرمة منذ الساعة الثانية عشرة ليلاً.

ووجّه وزير الحج والعمرة، محمد بنتن، قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات العمرة، برفع درجة الجاهزية، وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والمصلين، وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المختصة بالسعودية، فستشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة، أعداداً قليلة، لا تتجاوز 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد.

وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة، تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية.

وكانت السعودية قد علقت أداء العمرة قبل سبعة أشهر، ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء كوفيد 19، وشملت الإجراءات أيضاً، إخلاء صحن المطاف حول الكعبة.

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