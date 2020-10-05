صد هجوم حوثي على حيس

المصدر: (عدن - البيان)

صدت القوات المشتركة هجوماً شنته ميليشيا الحوثي على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة. كما تصدت لمحاولة حوثية استهدفت خطوط التماس في شرق مدينة الحديدة بعد صد ثاني هجوم استهدف مدينة الدريهمي جنوب المدينة.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي وبعد انكسار الهجوم الكبير الذي استهدف مدينة الدريهمي دفعت بمجاميع من عناصرها لمهاجمة مدينة حيس جنوب المحافظة إلا أن القوات المشتركة صدت الهجوم وخاضت مواجهات عنيفة مع الميليشيا.

وفي مدينة الحديدة، أَخمدت القوات المشتركة، محاولة لميليشيا الحوثي لتجاوز خطوط التماس في منطقة كيلو 16 ومدينة الصالح شرق المدينة.

أما في مدينة تعز فقد استقبلت ميليشيا الحوثي أول يوم في العام الدراسي الجديد بعشرات من قذائف المدفعية والدبابات استهدفت أحياء عدة في شرق المدينة، وطال القصف إحدى المدارس الحكومية الممتلئة بالطلبة، ادى الى اصابات

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