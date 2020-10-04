الكويت تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 567 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 624 حالة.

وأوضح الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 193 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و124 حالة في منطقة حولي الصحية و110 حالات في منطقة العاصمة الصحية و86 حالة في منطقة الفروانية الصحية و54 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز