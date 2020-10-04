المسجدان الحرام والنبوي جاهزان لاستقبال المعتمرين

المصدر: (مكّة المكرّمة - واس)

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، استعداداتها وطاقاتها لاستقبال المعتمرين والزائرين، في إطار الإرشادات الصحية المطلوبة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل استقبال أول الوفود اليوم الأحد. ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإنّه طبّقت أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم تجنيد ما لا يقل عن ألف موظف لمتابعة نسك العمرة في المسجد الحرام.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، أول من أمس، صدور أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق «اعتمرنا» بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية مطلع أكتوبر. وبلغت أعداد التصاريح 108041 تصريحاً، منها 42873 صادرة للمواطنين، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحاً.

وسجل تطبيق «اعتمرنا» في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطناً ومقيماً، منهم 224.929 مسجلاً أساسياً و84.757 مرافقاً. يذكر أن وزارة الحج والعمرة، ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحاً اليوم الأحد.

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