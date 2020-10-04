الإمارات تدعم أصحاب الهمم في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

زوّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، جمعية الطموح لرعاية أصحاب الهمم بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بوسيلة نقل وأثاث مكتبي وزي مدرسي.

وقال حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، خلال مراسيم التسليم، إنّ هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم والمساندة لجميع شرائح المجتمع، منوهاً إلى أنّ الاهتمام بدعم أصحاب الهمم يعتبر أحد أوجه أنشطة الهيئة على الساحة اليمنية.

وأشار الشامسي، إلى مواكبة الهيئة لتطورات الأحداث في اليمن بمزيد من المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين الظروف وتلبي حاجيات مختلف الفئات خاصة الأيتام والأرامل وأسر الشهداء والأطفال أصحاب الهمم، لافتاً إلى استمرار الدعم الإغاثي والإنساني والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي وجميع القطاعات الحيوية الأخرى بوتيرة عالية لتخفيف معاناة اليمنيين.

وأكّد الشامسي، أنّ الهيئة تعمل جاهدة على تقديم مساهماتها الاجتماعية بعناية شديدة لضمان تنوعها ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، لاسيّما الشرائح الأكثر حاجة للمساعدة بهدف إحداث تغيير إيجابي.

لفتة إنسانية

بدورها، أعربت انتصار باشعيبان، مديرة الجمعية، عن سعادتها الكبيرة بهذه اللفتة الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومساندتها للجمعية من خلال وقوفها المستمر إلى جانبها وإهدائها هذا الدعم الجديد الذي يعتبر رافداً مهماً من روافد التواصل والترابط والاتصال مع أصحاب الهمم.

وأوضحت باشعيبان، أنّ هذا الدعم سيسهم في تطوير مرافق الجمعية والخدمات المقدمة وتحقيق الأهداف المرسومة وتوفير وسيلة نقل لطاقم الجمعية، وتشجيع الطالبات في المناطق البعيدة على متابعة دراستهن. واحتفى أطفال الجمعية بوفد الهلال الأحمر الإماراتي، بباقات الورود فيما تزينت الفصول بالألوان والرسوم التعليمية المبهجة، فيما أعربت الطالبات عن شكرهن وتقديرهن لهذه اللفتة الإنسانية وامتنانهن للجهود المتواصلة من قبل فريق الهيئة بحضرموت لدعمهن ومساندتهن.

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