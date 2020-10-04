رئيس الغرف السعودية يدعو لمقاطعة منتجات تركيا

المصدر: (الرياض - د.ب.أ )

دعا رئيس الغرف التجارية السعودية، إلى مقاطعة المنتجات التركية، بعد تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إنّ مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة تعد مسؤولية كل فرد سعودي، كان تاجراً أو مستهلكاً.

وشدّد العجلان على ضرورة مقاطعة تلك المنتجات، رداً على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا. ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية ما يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنوياً، فيما تحتل المملكة المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا.

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