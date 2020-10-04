الإمارات تشارك في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني

المصدر: وام

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الدولة المشارك في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني بين الحكومة السودانية و الحركات السودانية المسلحة في مبادرة احتضنتها جوبا.

وخلال حفل التوقيع ألقى معالي سهيل بن فرج المزروعي كلمة الدولة أشار خلالها إلى دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، لهذا الاتفاق الشامل والذي يسهم في دعم الأمن والاستقرار وينهي الصراع والاقتتال في السودان الشقيق.

كما أثنى معاليه في كلمته على جهود الوساطة وعلى ما بذله فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت-رئيس جمهورية جنوب السودان ولجنة الوساطة المتمثله في المستشار توت قلواك وكافة أطراف اللجنة والتي ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

وأضاف معاليه ان هذه لحظة تاريخيه وهامه في مسيرة الشعب السوداني يسطرها الجميع انحيازاً لمبادئ السلام المنشود لتحقيق الأمن والطمأنينة و انهاء أسباب الصراع والاقتتال.. متمنياً معاليه أن يعم الأمن والازدهار في السودان.

وقد أشادت وفود الدول المشاركة والحركات المسلحة في الحفل بجهود ودور دولة الامارات العربية المتحدة في حث الأطراف السودانية في وقت سابق من أجل التوصل إلى اتفاق يقود إلى استقرار السودان.

ضم الوفد المرافق لمعاليه سعادة حمد محمد الجنيبي سفير الدولة في الخرطوم وسعادة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الامني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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