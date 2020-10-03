عبدالله الثاني يقبل استقالة الحكومة الأردنية

المصدر: عمان - وكالات

وافق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على استقالة حكومة عمر الرزاز، مع تكليفه بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

ووجه العاهل الأردني إلى الدكتور الرزاز رسالة، رداً على رسالة الاستقالة التي رفعها ضمن الاستحقاق الدستوري. وأشاد بأداء الواجب وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عمل الرزاز وحكومته، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة «كورونا».

وأضاف: «على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع «كورونا»، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء وفق متغيراته يوماً بيوم».

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