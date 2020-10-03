رسمياً.. توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت جوبا، عاصمة جنوب السودان، اليوم، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق التي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

وحضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا، وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية" على موقعها، رؤساء كل من تشاد وجيبوتي والصومال، ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار، وذلك إلى جانب فصائل أخرى..

ومن شأن اتفاق السلام الذي استضافته جوبا أن يطوي دوامة من الحروب امتدت سنوات طويلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وخلفت آلاف الضحايا ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.

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