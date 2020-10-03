طوارئ في السعودية بسبب الأمطار ووزير يدعو إلى الاستعداد

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، إلى الاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد شدد الحقيل على تسخير الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام على تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

وتضمنت التوجيهات أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الغزيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق، والرفع لأصحاب السمو أمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك تزويد الإدارة العامة للكوارث بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بتقرير مفصل عن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام 1442 هـ.

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