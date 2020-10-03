رئاسة المسجد النبوي تحدد موعد عودة الدخول إلى الروضة الشريفة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد إطلاق تطبيق اعتمرنا الذي أتاح عودة المعتمرين إلى أداء شعيرة العمرة، أشارت ‏وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن.

وقالت شؤون المسجد النبوي إن العودة ستكون بتاريخ يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 ه، الموافق لـ 17 أكتوبر 2020. وأن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته 75% من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز