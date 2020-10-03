رئاسة المسجد النبوي تحدد موعد عودة الدخول إلى الروضة الشريفة
بعد إطلاق تطبيق اعتمرنا الذي أتاح عودة المعتمرين إلى أداء شعيرة العمرة، أشارت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن.
وقالت شؤون المسجد النبوي إن العودة ستكون بتاريخ يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 ه، الموافق لـ 17 أكتوبر 2020. وأن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته 75% من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية
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