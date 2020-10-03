ماتت في سيارتها .. انتشال جثة فتاة سعودية أغرقتها الأمطار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فرق الدفاع المدني في مدينة الطائف السعودية، العثور على جثة الفتاة التي جرفها سيل وادي العرج مساء أمس، بمشاركة ومساندة من الفرق التطوعية.

وفي التفاصيل فقد ورد عدد من البلاغات إلى فرق الدفاع المدني الذي تعامل معها بحرفية ولم تسفر عن إصابات، عدا حالة واحدة لسيارة تقودها فتاة جرفها السيل بوادي العرج بمدينة الطائف.

وفور ورود البلاغ باشرت الفرق المختصة عملية البحث، وتم انتشال جثة الفتاة فجر اليوم.

وشهدت مدينة مكة المكرمة وعدداً من المناطق هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز