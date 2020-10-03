العراق يطالب أمريكا بعدم إغلاق سفارتها

المصدر: (بغداد - وكالات)

طالبت الحكومة العراقية، الولايات المتحدة، بعدم إغلاق سفارتها أو سحب بعثتها الدبلوماسية من بغداد، مشيرة إلى أنّ الظروف الاستثنائية لبقاء القوات الأمريكية ما زالت قائمة ولم تنته.

وقال أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي عبر صفحته في «فيسبوك»، إنّ الوجود الأمريكي في العراق ليس احتلالاً، وجاء بطلب من حكومات عراقية سابقة، لظروف استثنائية معروفة، ولا زالت قائمة، مشيراً إلى أنّ الحكومة الحالية قطعت شوطاً كبيراً في طريق تنظيم العلاقات الأمنية والسياسية مع الولايات المتحدة من خلال جولتي حوار استراتيجي، جرت بكل حرص على السيادة، وبوطنية خالصة.

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