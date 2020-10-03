توافق صومالي على جدول زمني للانتخابات

المصدر: (مقديشو - وكالات)

دخل الحوار السياسي في الصومال، أمس، مراحل متقدمة، إذ أصدر قادة البلاد جدول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، فضلاً عن بروتوكولات عمل لاتفاق الانتخابات المبرم منتصف سبتمبر في مقديشو. وتأتي التطورات بعد لقاءات فنية بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله، ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، إلى جانب عمدة مقديشو عمر محمد محمود خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتطرقت البروتوكولات المكملة لاتفاق الانتخابات إلى هياكل اللجنتين الانتخابية على المستوى الفيدرالي والإقليمي ولجنة تسوية النزاعات في مسار الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية في كل ولاية، إضافة للجدول الزمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتنص البروتوكولات على أنّ لجنة الانتخابات الفيدرالية ستتكون من 25 عضواً، 13 للحكومة الاتحادية و12 للولايات، وتعين كل جهة من يمثلها.

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