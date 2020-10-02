السعودية تسجيل 481 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم "الجمعة"، تسجيل 481 حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة 335578 حالة؛ من بينها 10407 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها 970 حالة حرجة، كما تم تسجيل 602 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى 320348 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها 481 حالة منها 42% "إناث"، 58% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 12%، و"البالغين" 84%، و"كبار السن" 4%.

فيما بلغ عدد الوفيات 4823 حالة، وذلك بإضافة 29 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تمّ إجراء 51632 فحصاً مخبرياً جديداً. وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

ودعت الوزارة، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.



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