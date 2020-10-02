السودان .. تأثير الفيضانات الأخيرة على نحو ثلث الأراضي المزروعة

المصدر: (روما - وكالات)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن الفيضانات التي شهدها السودان بمستويات قياسية أثرت على نحو ثلث الأراضي المزروعة وقرابة ثلاثة ملايين شخص من الأسر التي تعتمد على الزراعة في معيشتها، مما أدى إلى تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي الحادة بالفعل. وزادت الفيضانات مصاعب السودان الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية وأحد أعلى معدلات التضخم في العالم عندما بدأت جائحة فيروس كورونا.

وقدرت فاو أن الفيضانات أغرقت نحو 2.2 مليون هكتار من الأراضي المزروعة وتسببت في فقد 108 آلاف رأس من الماشية. وقال دومينيك بيرجيون المسؤول الكبير في المنظمة، إن نحو 1.1 مليون طن من الحبوب تلف في مناطق مزروعة معظمها بالذرة الرفيعة، وهي غذاء أساسي في السودان. وأضاف، أن بعض النساء من بين نحو 600 ألف أُسرة متضررة تعمل بالزراعة أبلغن فاو أنهن قللن طعامهن لوجبة واحدة صغيرة يومياً بعد أن جرفت الفيضانات محصولهن من الذرة قبيل الحصاد.

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