منح 14 سعودياً وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 14 سعوديا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

والمتبرعون هم : إبراهيم سودان الزهراني، فهد سليمان الصريم، موسى جبران سفياني، عارف فهد الحر، محمد ناصر النقيدان، صالح محمد العنزي، مساعد محمد القحطاني، وزير صالح الثقفي، حماد موسى ملحان، حامد معيوف العنزي، دلال أحمد سعدي، محمد هذلول العنزي، رائد عبدالرحمن الزهراني، حسين مكي المحروس.

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