قادة عرب في الكويت للتعزية في وفاة أمير الإنسانية

المصدر: الكويت - وكالات

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، عدداً من رؤساء وقادة الدول العربية الكويت، الذين توافدوا على الكويت للتعزية في وفاة أمير الإنسانية الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، إذ استقبل نواف الأحمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي قدّم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية.

كما استقبل نواف الأحمد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي وصل إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التعازي من سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد. واستقبل نواف الأحمد الرئيس العراقي برهم صالح الذي وصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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