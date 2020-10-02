محمد بن مبارك: العالم افتقد قائداً حكيماً

المصدر: (المنامة - بنا)

قال نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، محمد بن مبارك آل خليفة، إنّ العالم افتقد قائداً حكيماً ورجل السلام والتآخي برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف محمد بن مبارك: «الشيخ صباح الأحمد هو عنوان الحكمة وأمير السلام الذي عرفته عن قرب وشهدت مواقفه الإنسانية والوطنية المشرّفة، بقلوب يعتصرها الحزن والألم نودع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، افتقدت برحيله الأخ الكبير والعزيز رفيق الدرب الذي تعلّمت منه الكثير من سيرته العطرة وصفاته الحميدة وحبه للناس وعمل الخير، لقد فقدت الكويت والأسرة الخليجية والأمتان العربية والإسلامية والعالم قائداً فذاً عمل لخير وطنه وشعبه».

كما أكّد مستشار رئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، أنّ العالم افتقد برحيل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، قائداً بارزاً ورمزاً شامخاً أمضى حياته في خدمة شعبه وأمته، وشكل على الدوام نموذجاً للحكمة والحنكة وتبني المبادرات التي تلم الشمل وتقوّي البيت الخليجي والعربي.

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