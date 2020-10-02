ألمانيا نحو إدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب الأوروبية

المصدر: (برلين،واشنطن - وكالات)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم إدراج ميليشيات حزب الله على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي. في وقت تعهد مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية بمواصلة بلاده فرض العقوبات على الشخصيات اللبنانية المتحالفة مع هذه الميليشيات.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الذراع العسكرية للمنظمة.

ونقلت المجلة عن وكيل وزارة الداخلية هانز جيورج إنغلكه، أن حزب الله منظمة إرهابية، مشيراً إلى بذل مساعٍ خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي لإدراج الحزب بشقيه على قائمة التكتل للإرهاب.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن نهاية أبريل الماضي حظر نشاط حزب الله، ما يعني إلزام الحزب بوقف أنشطته في ألمانيا.

ووفقاً لمجلة «دير شبيغل»، فإن الخارجية الألمانية تدعم المقترح الجديد لوزارة الداخلية بشكل قوي، وفشل حظر حزب الله بالكامل، حتى الآن بسبب معارضة فرنسا، وتابعت المجلة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نأى بنفسه لأول مرة عن الحزب بعد فشل تشكيل الحكومة في بيروت.

إلى ذلك، قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين، إن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائم.

والخميس الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة من الأفراد و4 كيانات لصلاتهم المزعومة بميليشيات حزب الله وإيران.

وآخر حزمة من العقوبات الأمريكية طالت شخصاً وشركتين هما «آرش كونسالتين» للدراسات والاستشارات الهندسية و«معمار» للهندسة والمقاولات، وهي الثانية من نوعها خلال شهر سبتمبر الماضي.

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