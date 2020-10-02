«خليفة الإنسانية» توفر لسكان سقطرى خمس محطات للكهرباء

المصدر: عدن - البيان

قدمت الإمارات خمس محطات لتوليد الكهرباء لسكان جزيرة سقطرى ضمن دعمها المتواصل للشعب اليمني.

المدير التنفيذي لشركة ديكسم باور وتكنولوجيا المياه المهندس محمد العاني، وفي ورشة العمل التي أقامتها لجنة التنمية بسقطرى، استعرض المشاريع التي أنجزتها الشركة في مجال الكهرباء بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

حيث قال إن الشركة أقامت المحطة الأولى والأكبر في العاصمة حديبوه بقوة توليدية 7 ميغاوات وتقدر تكلفة تشغيلها شهرياً 10 ملايين و800 ألف درهم إلى جانب محطة الشيخ زايد الواقعة في المخازن والتي تعمل بقدرة 3 ميغاوات وتقدم خدمة لعدد 400 مشترك وتبلغ تكلفة توليدها 7 ملايين و200 ألف درهم.

فيما تعمل محطتا الشيخ زايد 3 بموري وزايد 5 بقلنسية بقدرة توليدية ميغا ونصف لكل محطة، وبلغ عدد المشتركين فيهما 1070 مشتركاً وبلغت تكلفة تشغيلهما 7 ملايين و920 ألف درهم، فيما لا يزال العمل جارياً لتشغيل محطة الشيخ زايد 4 بعلامة وتضم في مرحلتها الأولى 450 مشتركاً بمناطق من صتمهو إلى علامة، على أن تشمل المرحلة الثانية التي ستنجز خلال الفترة المقبلة من علامة إلى سلمهوا.

وذكر أن الجزيرة ستشهد خلال الفترة المقبلة إنجاز مشروع خامس وهو محطة الطاقة الشمسية صديقة البيئة التي تعد الأولى في الشرق الأوسط بقدرة توليدية قدرها 2 ونصف ميغاوات والتي ستسهم في التخفيف من تكاليف شراء الوقود.

تحسين

وتطرق العاني إلى جهود الشركة في تحسين معالجة فاقد الطاقة من خلال استبدال خطوط النقل الهوائية بشبكات أرضية وخصوصاً للمحطات الجديدة - الشيخ زايد1 المخازن والشيخ زايد3 موري والشيخ زايد 4 علامة- وفيما يخص محطتا أذنوك للعاصمة حديبوه والشيخ زايد 5 قلنسية، أوضح العاني أن العمل لا يزال جارياً لتحويلها إلى شبكة أرضية على مراحل حتى تستكمل باعتبارها مرتبطة بشبكات هوائية مند فترة وسيتم استكمالها في الفترة المقبلة وسينعم الجميع بكهرباء أكثر قوة، فيما تم تدشين أول مرحلة في الساحل الشرقي بطول سبعة كيلومترات وتم توصيل الكابل الأرضي لها .

وأشاد شيخ قبائل نوجد غانم الزحقي بما وصل إليه وضع الكهرباء في سقطرى من استقرار في ظل دعم مؤسسة خليفة التي أنهت المعاناة السابقة للسكان، وقال إن الجميع لاحظ الوتيرة المتزايدة التي يعمل فريق مؤسسة خليفة والشركة لمعالجة أي اختلالات طارئة .

وقدم الزحقي شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على عطائها السخي في توفير خدمة الكهرباء لسكان سقطرى مجاناً.

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