وفاة الأب الروحي للطائفة الإيزيدية في العالم

المصدر: د ب ا

توفي بابا شيخ الأب الروحي للطائفة الإيزيدية، في العراق والعالم أمس الخميس في أحد مستشفيات مدينة أربيل عن عمر ناهز 87 عاما.

وقال ابنه عيدو بابا شيخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "وفاة بابا شيخ؛ الأب الروحي للطائفة الإيزيدية، ستترك فراغا كبيرا في المجتمع الإيزيدي، خاصة في ظل الظروف الراهنة".

وبابا شيخ هو الاسم الديني لجميع من يستلم هذا المنصب، حيث إن اسمه خرتو حاجي إسماعيل.

وولد المرجع الديني الأعلى للإزيديين في العالم وعضو المجلس الروحاني الأعلى للايزديين بابا شيخ، في قرية إيسفنة في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك الكردية (100 كيلومتر شمال الموصل)، من عائلة دينية من الأب والجد، وأصبح المرجع الديني الأعلى لكافة الإيزيديين العام 1995.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز