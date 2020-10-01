لبنان.. مذكرتا توقيف بحق قبطان ومالك سفينة «نترات الأمونيوم»

المصدر: بيروت - وكالات

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة التي نقلت مواد نترات الأمونيوم إلى لبنان، وقبطانها (روسي الجنسية).

وتأتي هذه الخطوة بعد الاستماع إلى كل من وزير العدل اللبناني السابق شكيب قرطباوي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك اللبناني هاني الحاج شحادة، كشاهدين، ضمن التحقيقات القضائية في انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القاضي فادي صوان المحقق العدلي اللبناني، أحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية اللبنانية، التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.

وكان وفد قضائي وأمني لبناني قد توجّه في وقت سابق إلى قبرص للقاء مالك السفينة، حيث مقر إقامته، للتحقيق معه، رغم أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

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