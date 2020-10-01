رئيس الموساد الإسرائيلي يزور البحرين

المصدر: البيان الإلكتروني

زار مملكة البحرين يوم أمس "الأربعاء"، يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، وكان في استقباله الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وتباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

كما أكدا على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.

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