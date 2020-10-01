إسبانيا: رسم ملامح حقبة أساسية

المصدر: (مدرید - كونا)

أعربت الحكومة الإسبانية، أمس، عن حزنھا الشدید لوفاة أمیر الكویت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متقدمة بأحر التعازي لأسرته، وللكویت حكومة وشعباً.وقالت وزارة الخارجیة الإسبانیة في بیان، إن الأمير الراحل، رسم ملامح حقبة أساسیة وبارزة في بلاده، التي تولى دفة قیادتھا منذ عام 2006، بعدما شغل منصبي وزیر الخارجیة 1963-2003، ورئیس الوزراء 2003-2006، مكتسباً احترام جمیع قادة المنطقة.

وأضاف البیان أنه ساھم في خلق صورة الكویت كدولة معتدلة، ولاعب دبلوماسي أساسي ملتزم بالحل السلمي للنزا

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