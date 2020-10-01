فرنسا: قائد حكيم

المصدر: (باریس -كونا)

وصفت الخارجیة الفرنسیة، أمس،أمیر الكويت الراحل، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالقائد الحكیم، الذي قاد الكویت على طریق الاستقرار والحداثة.وقالت في بیان، إن الأمیر الراحل، عمل بلا كلل، لتنفیذ دبلوماسیة مستنیرة ومتوازنة، ولتھدئة التوترات الإقلیمیة، وتعزیز قیم الإنسانیة. وأضاف البیان أن «الكویت فقدت قائداً عظیماً، جسد قیم الانفتاح والحوار في كل مكان».

وأكد أن الأمیر الراحل، ساھم في تعزیز أواصر الصداقة العمیقة والصادقة بین فرنسا والكویت، معربة عن خالص تعازیھا للشعب الكویتي، وتمنیاتھا لأمیر الكويت،الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كل التوفیق.

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