اتفاق تعاون عسكري أمريكي تونسي

المصدر: (تونس - أ.ف.ب)

وقع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته الى تونس وهي الأولى للقارة، اتفاقاً للتعاون العسكري لمدة عشر سنوات، مؤكدا على أهمية التقارب مع تونس كشريك من أجل مواجهة تأزم الوضع في ليبيا.

وصل إسبر إلى تونس، أمس، في إطار جولة على المغرب العربي يؤكّد خلالها التزام بلاده بأمن المنطقة ويناقش سبل تعزيز التعاون ضدّ التنظيمات الإرهابية. والتقى إسبر في جولته الأولى إلى أفريقيا منذ تولّيه حقيبة الدفاع، نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي قبل أن يجتمع مع الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج ثم يلقي خطاباً في المقبرة العسكرية الأمريكية في قرطاج، حيث يرقد العسكريون الأمريكيون الذين سقطوا في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

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