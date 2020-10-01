ليبيا.. اتفاق على استئناف المحادثات العسكرية

المصدر: (تونس - رويترز)

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن طرفي الصراع اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل، وعبرت عن أملها في أن يمهد ذلك الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأشارت البعثة إلى أنّ المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية. وذكرت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة بينها الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاؤله بشأن الأوضاع في ليبيا التي اعتبر أنها شهدت تحسناً على الأرض في الأسبوع الماضي، بسبب عودة الأطراف الليبية للحديث مع بعضها.

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