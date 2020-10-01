حزب الله يهدد أوروبا بـ«نترات الأمونيوم»

المصدر: جنيف - وكالات

حذّر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، توبي ديروفيتز، أمس، من قيام حزب الله بتخزين كميات كبيرة من أطنان نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في أوروبا، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً كبيراً للقارة العجوز.

وكتب ديروفيتز، في مقال نشره موقع «أودياتور أونلاين» السويسري: «نقل حزب الله وخزن كميات من نترات الأمونيوم في جميع أنحاء أوروبا في السنوات الماضية، منذ 2012، أسس حزب الله أماكن لتخزين نترات الأمونيوم في جميع أنحاء أوروبا عبر إخفاء هذه المادة في شحنات لمواد طبية ونقلها عبر بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا، كما أن السلطات في فرنسا وإيطاليا نجحت خلال الفترة الماضية في اكتشاف مخزون لنترات الأمونيوم في أماكن تابعة لحزب الله، ودمرتها بالكامل».

ولفت إلى أن السلطات البريطانية عثرت في 2015 على ثلاثة أطنان من نترات الأمونيوم مخزنة في أماكن تابعة لميليشيا الحزب الإرهابي في لندن، ورصدت نقل الحزب ثمانية أطنان أخرى عبر قبرص إلى دول أوروبية.

كما أن المسؤول في وزارة الداخلية الألمانية، هانز جورج انجيلكا، أكد مؤخراً أن الشرطة الألمانية عثرت على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم مخزنة في جنوب البلاد، وفق الخبير ديروفيتز. ومضى ديروفيتز، قائلاً: «أنشطة حزب الله في نقل وتخزين نترات الأمونيوم عبر أوروبا لا تزال مستمرة حتى اليوم، وتمثل خطراً كبيراً على أمن القارة». وطالب ديروفيتز السلطات في كل الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة أنشطة حزب الله، ومكافحة تهديداته للأمن الأوروبي في أسرع وقت.

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