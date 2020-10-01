عقوبات أمريكية تطال 19 فرداً وكياناً في سوريا

المصدر: (واشنطن - رويترز)

أدرجت الولايات المتحدة أمس 13 كياناً وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن العقوبات استهدفت «عناصر تمكين رئيسة» لحكومة الأسد في إطار محاولة واشنطن دفع الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

واستهدفت العقوبات كلاً من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية وحاكم مصرف سوريا المركزي ورجل أعمال سوري قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد.

من جهته، ذكر وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أن واشنطن ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من الحكومة السورية.

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