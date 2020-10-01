القوات المشتركة تُفشل تحرّكات الميليشيا في الحديدة والضالع

المصدر: عدن - البيان

أحبطت القوات المشتركة هجوماً لميليشيا الحوثي على مواقعها في مديرية زبيد جنوب الحديدة وآخر في جبهات شمال محافطة الضالع، فيما كشف مسؤول يمني عن توثيق مقتل 185 معتقلاً وأسيراً تحت التعذيب في سجون الحوثي حتى أواخر العام الماضي.

وتصدّت القوات المشتركة لتحركات الميليشيا شمال محافظة الضالع، إذ أجبرتها على الفرار شرق منطقة الفازة عبر خط زبيد، بعد أن كبدتها سقوط قتلى وجرحى. وذكرت القوات المشتركة، أنّها أوقفت مصادر نيران الميليشيا التي استهدفت قرى ومزارع المدنيين في منطقة الفازة جنوب الحديدة، وأفشلت هجوماً جديداً للميليشيا في الدريهمي. وأكد مصدر عسكري، أن الميليشيا حاولت التقدم لاختراق الخطوط الأمامية شرق الدريهمي، ولكن دون جدوى، إذ تصدت لها القوات المشتركة وأجبرتهم على الانسحاب بعد أن كبدتها خسائر فادحة.

إلى ذلك، جددت الميليشيا قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في حيس. ووفق مصادر عسكرية، فإنّ الأحياء السكنية المزدحمة تعرضت لقصف مدفعي بقذائف الهاون، أعقبه استهداف بالأسلحة الرشاشة عشوائياً، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع وسط المدنيين.

قتلى تعذيب

على صعيد متصل، كشف عضو الفريق الحكومي في محادثات الأسرى والمعتقلين، ماجد فضايل، عن أن ‫الميليشيا قتلت ما يقارب مائتي مختطف وأسير، مشيراً إلى أنهم سلموا مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال المحادثات الأخيرة التي عقدت في منتروا السويسرية قائمة تفصيلية لعدد 185 ضحية تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019. وشدّد فضايل على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط لمنع هذه الانتهاكات بحق المختطفين.

في السياق، أشارت مصادر حقوقية، إلى تعذيب الميليشيا لأسير وبصورة بشعة حتى فارق الحياة، لافتة إلى أن جثة الأسير محمد الصباري ظهرت عليها آثار تعذيب شديد بينها تمزيق جسده بآلة كهربائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز