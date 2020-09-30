"الأوقاف الكويتية" تدعو لصلاة الغائب على أمير البلاد الراحل اليوم

المصدر: كونا

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة أئمة مساجد البلاد وعموم المواطنین والمقیمین لأداء صلاة الغائب على فقید الوطن سمو أمیر البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد صلاة المغرب الیوم الأربعاء في جمیع المساجد.

وقالت الوزارة على حسابھا الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تویتر) "نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن یتغمد الفقید أمیر البلاد الراحل بواسع رحمته وأن یوفق حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما یحب ویرضاه وأن یأخذ بناصیته للبر والتقوى".

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