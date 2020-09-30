أبرز ما جاء في كلمة نواف الأحمد الصباح أمير الكويت أمام مجلس الأمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت الشقيقة في جلسة مجلس الأمة الكويتي الخاصة اليوم.

وألقى سموه كلمة أمام مجلس الأمة جاء فيها وفقا لوكالة الأنباء الكويتية:

"إنه قضاء الله و قدره وانه وحده سبحانه الذي لا يحمد على مكروه سواه، فقد رحل عنا رمزا شامخا من رموزنا الخالدين، قدم الكثير لوطنه و شعبه وامته، وترك ارثا زاخرا بالانجازات المشهودة محليا و عربيا و اسلاميا ونستذكر توجيهاته السديدة التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية.

نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديموقراطي، وحرصنا على تجسيد روح الاسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي،وانني اذ اتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الامل و الطموح لأعاهد الله و شعب الكويت ان ابذل غاية جهدي حفاظا على رفعة الكويت وحماية لامنها و استقرارها.

تعرضت الكويت خلال تاريخها الطويل لتحديات جادة و قاسية نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين، ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفا وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها الا بوحدة الصف وتظافر جهودنا جميعا لخيرو رفعة الكويت و أهلها."

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