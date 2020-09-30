نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت منذ قليل مراسم تأدية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً للكويت.

وشغل الشيخ نواف الأحمد مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت، وسوف يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة وبما عرف عن سموه من حكمة وعفة وإخلاص وتفانٍ لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التلفزيون الحكومي، وفاة أمير البلاد، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي، عن عمر 91 عاما.

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