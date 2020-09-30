العراق وموريتانيا تعلنان الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت

المصدر: وكالات

أعلنت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء الحداد الرسمي في عموم البلاد اليوم الأربعاء على روح أمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان أن العراق حكومة وشعبا يشارك الأشقاء في الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل أميرها.

وتابع البيان "بهذه المناسبة الأليمة تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد وهو يوم غد الـ 30 من سبتمبر الجاري".

وأوضحت أن الحداد يأتي وفاء لذكرى الفقيد الكبير ولمواقفه المشرفة إزاء العراق والقضايا العادلة وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني "إنه برحيل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نودع قائدا فذا نافذ البصيرة دائم التحلي بالاعتدال والحكمة سباقا إلى لم الشمل ورأب الصدع غيورا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية".

جاء ذلك في رسالة تعزية وجهها الغزواني أمس الثلاثاء لأمير الكويت الجديد بعيد صدور مرسوم رئاسي يقر حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة أمير الكويت.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن الأمير الراحل "كان له رحمه الله، في نفوس الموريتانيين منزلة كبيرة لما عهدوه فيه من نبل وصدق محبة وتقدير".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز