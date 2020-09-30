الإمارات تشيد بإحباط السعودية مخططاً إرهابياً مرتبطاً بإيران

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز