نواف الأحمد أميراً للكويت ويؤدّي اليمين الدستورية اليوم

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير للبلاد، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس.

وشغل الشيخ نواف الأحمد مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت، وسوف يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة وبما عرف عن سموه من حكمة وعفة وإخلاص وتفانٍ لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.

تفانٍ وإخلاص

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي مساء أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتلاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال الصالح في البيان، إن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عنه من حكمة وعفة وإخلاص وتفانٍ لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعاً خير خلف لخير سلف.

اليمين الدستورية

في الأثناء، ذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على «تويتر»، أمس، أن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الساعة 11 صباحاً. وقال الغانم في التغريدة: «التقيت سمو الأمير قبل قليل، وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس» اليوم.

وأضاف: «استمعنا لتوجيهات سموه السامية، وتقرر دعوة مجلس الأمة، لعقد جلسة خاصة، يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة 60 من الدستور».

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