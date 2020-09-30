الإمارات تعلن ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

المصدر: نيويورك- وام

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، رسمياً ترشحها، وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.

جاء ذلك في بيان الإمارات أمام المناقشة العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أدلى به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال سموه: «ستواصل بلادي بالخطى والمبادئ نفسها، التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس».

وأضاف سموه: «إننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا، ومقدار التحديات التي تواجه المجلس، ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا المهمة للدول، مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول، وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات، ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات».

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 خمس دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس عشرة أعضاء يعملون لفترات متداخلة، مدتها سنتان.

مسؤولية كبيرة

من جهتها، قالت لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة «إن العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة، وخلال العضوية في مجلس الأمن فإن الإمارات ستكون شريكاً بنّاء في مواجهة التحديات المهمة التي تواجه وقتنا الحاضر».

وأضافت: «لقد أثبتت جائحة كوفيد 19 مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حالياً لن يصبح أي عضو في مجتمعنا الدولي آمناً ما لم يصبح الجميع في أمان، ولذلك فإن الإمارات على استعداد للقيام بدورها في هذا الصدد».

تزكية الجامعة

يأتي إعلان أمس بعد حصول دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح في عام 2012، وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.

وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر1971، كما سبق لها أن كانت عضواً في مجلس الأمن في الفترة 1986- 1987.

وستركز حملة الدولة لعضوية مجلس الأمن- التي انطلقت تحت شعار «أقوى باتحادنا»- على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز