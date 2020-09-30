عبدالله بن زايد ومستشار النمسا يستعرضان دور معاهدة السلام في تحقيق استقرار المنطقة

المصدر: (فيينا - وام)

استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ودورها في تحقيق السلام للمنطقة والاستقرار والازدهار لشعوبها.

جاء ذلك خلال استقبال كورتز في العاصمة فيينا سموه والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث سموه وكورتز مستجدات جائحة «كورونا» والجهود المبذولة في مختلف أنحاء العالم من أجل احتواء تداعياته، كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ودورها في تحقيق السلام للمنطقة والاستقرار والازدهار لشعوبها.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية النمسا الصديقة دوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه على العلاقات الإماراتية النمساوية المتميزة والحرص المستمر على تنمية التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، حمّل كورتز سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

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