1492 اعتداءً حوثياً على منشآت تعليمية

المصدر: (عدن- البيان)

وثق تقرير حقوقي اعتداء ميليشيا الحوثي على 1492 مؤسسة ومنشأة تعليمية، بالتزامن وبدء تحويل مدارس حكومية كبيرة إلى استثمار خاص، ما سيتسبب في حرمان الآلاف من الطلاب من الالتحاق بالتعليم.

ووفق التقرير الحقوقي، فإن اعتداءات الميليشيا على المنشآت التعليمية تمّت في 19 محافظة يمنية، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر الماضي، واستهدفت المدارس والكليات الجامعية، في اليمن، وتنوعت بالقصف والمداهمة، والإغلاق، والنهب، والاستخدام لأغراض عسكرية.

وطبقاً لما جاء في التقرير،تسببت أعمال القصف التي نفذتها ميليشيا الحوثي في تدمير 396 منشأة تعليمية، بشكل جزئي، بينها 337 مدرسة حكومية و35 مدرسة خاصة و19 جامعة وكلية حكومية و5 جامعات خاصة.

كما قامت ميليشيا الحوثي بإغلاق وتعطيل 8 كليات تابعة لجامعات حكومية، ومثلها من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى 33 مدرسة حكومية، و47 مدرسة خاصة، كما قامت بتحويل عدد من المدارس الحكومية الكبيرة في صنعاء إلى استثمار خاص بقيادة في الميليشيا، منها مدرسة معاذ بن جبل ومدرسة 26 سبتمبر الثانوية ومدرسة بلقيس للبنات بصنعاء وهي أول مدرسة للبنات تفتتح بعد ثورة 26 سبتمبر، وحافظت على مستواها كواحدة من أهم المدارس النموذجية للبنات، في العاصمة منذ افتتاحها وحتى الآن.

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