منظمة إغاثة دولية تحذر من تعرض 700 ألف طفل سوري للجوع

المصدر: (لندن - وكالات)

حذرت منظمة إغاثة دولية، أمس، من تعرض 700 ألف طفل سوري لخطر الجوع، نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي وتفشي فيروس كورونا في البلاد التي مزقتها سنوات الحرب. وقالت منظمة «انقذوا الأطفال» إن الإحصاءات الجديدة تظهر ارتفاع إجمالي عدد الأطفال الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، إلى أكثر من 4.6 ملايين، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس». وتدهور الاقتصاد السوري نتيجة الحرب المندلعة منذ 2011، التي أودت بحياة حوالي 400 ألف، وشرّدت نصف سكان البلاد تقريباً، وفاقم الأمر الفساد والعقوبات الغربية والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان.

وقالت «انقذوا الأطفال» إن عدداً غير مسبوق من الأطفال في سوريا يعانون في الوقت الراهن بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية. ووجد استطلاع حديث أجرته المنظمة أن 65 في المئة من الأطفال «لم يتناولوا تفاحة أو برتقالة أو موزة لمدة 3 أشهر على الأقل».

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