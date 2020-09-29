الجامعة العربية تنعى أمير الكويت.. الزعیم العربي النادر

المصدر: كونا

بمزید من الحزن والأسى، نعى أمین عام جامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط، أمیر دولة الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية الیوم "الثلاثاء" فهو "زعیم عربي نادر".

واستذكر أبو الغیط في بیان له "الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظیم ومواقفة المشرفة في خدمة القضایا العربیة

ودعمه للجامعة العربیة الذي لم ینقطع ومساعیه الحمیدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعھودة وتمسكه المستمر بالحوار كنھج لحل المشكلات المستعصیة".

وأعرب أبوالغیط عن خالص العزاء لسمو ولي العھد وقیادات دولة الكویت والشعب الكویتي، مؤكداً أن ذكرى سمو الشیخ صباح الأحمد ستظل حيه في قلوب محبیه على امتداد العالم العربي.

وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظیم ومنحه لقب "أمیر الإنسانیة" كان فخراً للعرب جمیعاً داعیاً المولى أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ویجزیه خیر الجزاء عما حققه لبلده الكویت ولأمته العربیة على اتساعھا.

ووجه الأمین العام بتنكیس العلم على مقر جامعة الدول العربیة لمدة ثلاثة أیام حدادا على وفاة الراحل الكبیر.

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