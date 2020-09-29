السيسي ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد 3 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم.

ووجه الرئيس المصري بإعلان حالة الحداد العام في مصر على وفاة أمير الكويت لمدة 3 أيام.

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً. أدعو الله عزوجل أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان".

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