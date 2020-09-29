وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الديوان الأميري الكويتي قبل قليل وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله.

وأصدر الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء نعياً فيما يلي نصه:

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح إمارة دولة الكويت في 29 يناير 2006 خلفًا للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح. وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006.

وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

وكان الراحل قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

وشهدت دولة الكويت في عهده نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، تنفيذًا لتطلّعاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

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