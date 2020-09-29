الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية وتشيد بضبطها خلية إرهابية

المصدر: وام

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها و إدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بيقظة و حنكة و كفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية مجددة موقفها الثابت و تضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية و تأييدها و مساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها و استقرارها.

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