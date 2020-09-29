واشنطن: الميليشيات خطر يهدد حكومة العراق

المصدر: (واشنطن- بغداد- وكالات)

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الميليشيات العراقية المدعومة من إيران أكبر خطر على الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أنها أيضاً أكبر رادع للاستثمار في العراق، وذلك وسط تقارير عن إمكانية إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.

واتهم ناطق باسم الخارجية الميليشيات بتنفيذ عمليات قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقال «إن عمليات القصف الصاروخي التي تستهدف سفارتنا في بغداد من قبل الجماعات المدعومة من إيران تشكل خطراً أيضاً على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة، بالإضافة إلى سكان المنطقة الدولية -الخضراء- والمناطق المحيطة بها».

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أمس، نقلاً عن دبلوماسي أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد لمدة تسعين يوماً وذلك في أعقاب تحذير وزير الخارجية مايك بومبيو، العراق بشكل سري من أن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الفصائل المدعومة من طهران على المصالح الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها «أبلغت الولايات المتحدة الحكومة العراقية وشركاءها الدبلوماسيين أنها تخطط لانسحاب كامل من سفارتها في بغداد ما لم يكبح العراق الهجمات على الأفراد المرتبطين بالوجود الأمريكي هناك».



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