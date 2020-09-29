65 ألف انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

نزح أكثر من مائة وأربعين ألف يمني بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي للقتال في اتجاه محافظتي مأرب والجوف ومحافظة صنعاء، فيما سجلت شبكة حقوقية ارتكاب الميليشيا أكثر من 65 ألف انتهاك في حق الأطفال منذ بداية الحرب.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 143 ألف يمني نزحوا عن ديارهم منذ يناير وحتى 26 سبتمبر، مرة واحدة على الأقل، وأنه بين 20 و26 الجاري، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 372 أسرة (2232 فرداً) نزحوا مرة واحدة.

ورصدت المنظمة أكبر عدد من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي في محافظة مأرب بواقع 194 أسرة، تم تسجيلها في مدينة مأرب (76 أسرة) وجبل مراد (38 أسرة) ومديرية حريب (28 أسرة).

كما سجلت المنظمة نزوح 76 أسرة في محافظة الضالع، و47 أسرة في تعز.

إلى ذلك ذكر تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها سجلت 65971 حالة انتهاك طالت الأطفال من قبل الميليشيا خلال الفترة من 1 يناير2015 وحتى 30 أغسطس الماضي، بينها (3888) قتيلاً، وإصابة (5357) آخرين بينهم (157) رضيعاً.

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