الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

المصدر: وام

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على الإفراج الفوري عن 1081 سجيناً ومحتجزاً مرتبطين بالنزاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في بيان، إن الاتفاق، الذي سهله المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم التوصل إليه في الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى.

وأوضح أن تبادل الأسرى بين أطراف النزاع يمثل خطوة أساسية في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم وبناء الثقة بين الأطراف، وسيتعين الآن وضع خطة تنفيذ ملموسة بسرعة لتنفيذ الصفقة والسماح للمعتقلين بالعودة إلى عائلاتهم.

وأشار البيان إلى إن الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف على مواصلة الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية، مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة.

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