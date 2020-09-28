رئيس الشؤون الإسلامية بالبحرين: مجلس حكماء المسلمين أحد أهم مؤسسات صناعة السلام العالمي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعرب معالي الشيخ عبد الرحمن آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، عضو مجلس حكماء المسلمين، عن تقديره الكبير لدور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين في دعم قيم التسامح والحوار، مضيفًا أن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر يعد أحد أهم مؤسسات صناعة السلام العالمي، جاء ذلك خلاله استقبال معاليه للمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، مستشار رئيس مجلس حكماء المسلمين.

بدوره أكد المستشار محمد عبد السلام أن اختيار الشيخ عبد الرحمن آل خليفة عضوًا لمجلس حكماء المسلمين يدلل على مكانة مملكة البحرين في تجذير مفهوم الإسلام الوسطي السمح، ويعبر عن تقدير المجلس لدور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دعم مسيرة الأخوة الإنسانية، وبحث الجانبان الملفات المشتركة وكيفية تعزيز التعاون في تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال مبادرات واعدة بما يعود بالسلام والاستقرار على الشعوب والمجتمعات.

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