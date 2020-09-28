وزير الخارجية المصري: مستمرون في دعم القضية الفلسطينية

المصدر: وام

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كل أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق، فضلاً عن كل الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح، عضو اللجنة، في مقر وزارة الخارجية المصرية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شُكري أعاد تأكيد موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأوضح حافظ أن المسؤولين الفلسطينيين نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية المصري بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني، حيث أكدا في هذا الصدد محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المُصالحة المرجوة.

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